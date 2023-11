Türkheim

18:00 Uhr

Sie stecken unzählige Stunden in Türkheims leuchtende Weihnachtsattraktion

Bald leuchtet das Weihnachtshaus in Türkheim wieder weit über den Wertachmarkt hinaus. Der aufblasbare Riesen-Weihnachtsmann ist seit Jahren das Haupt-Selfie-Motiv für die Kinder, auch Christian Geyer (links) und Oliver Schmid (rechts) können kaum erwarten, dass es losgeht.

Plus In liebevoller Kleinarbeit verwandeln Oliver Schmid und Christian Geyer ihr Zuhause in ein imposantes Weihnachtshaus und verraten, ab wann das große Leuchten beginnt.

Von Kathrin Elsner

Rund 80.000 LEDs und jede Menge liebevoll ausgewählte Weihnachtsdeko werden schon bald für eine ganz besondere Attraktion in der Marktgemeinde Türkheim sorgen. Seit 2015 schenken Oliver Schmid und Christian Geyer mit ihrem Weihnachtshaus unzähligen Familien Glücksmomente. Dabei spielt ein musikalischer Briefkasten eine ganz besondere Rolle.

Das Weihnachtshaus in Türkheim strahlt weit über den Wertachmarkt hinaus

Ein aufblasbarer Riesen-Weihnachtsmann sitzt vor der Garage Probe, Rentier Rudolf darf testweise auf dem Dach leuchten, ein Schneemann sitzt im Lokführerhäuschen des Weihnachtszuges und fährt auf der Terrasse vier zuckersüß gestaltete Waggons im Kreis. Oliver Schmid schaut lächelnd den sieben Zwergen, der Eiskönigin und dem Weihnachtsmann mit seinen Rentieren hinterher, die allesamt im Weihnachtszug Platz genommen haben. "Jeder Wagen erzählt auch eine Geschichte", erzählt der begeisterte Bastler, der als gelernter Elektroniker selbstredend für alle technischen Details des Weihnachtshauses zuständig ist. Sein Lebensgefährte Christian Geyer ist nicht nur der kreative Kopf, sondern nimmt sich auch der Reparatur diverser Leuchtdekorationen an.

