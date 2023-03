Türkheim

07:00 Uhr

Türkheims Marktrat will keine neue Einrichtung für seinen Sitzungssaal

Plus Türkheims Bürgermeister Christian Kähler will neue Möbel für den Sitzungssaal anschaffen – und löst damit eine Debatte über Nachhaltigkeit aus.

Von Wilhelm Unfried Artikel anhören Shape

Da meinte es Türkheims Bürgermeister Christian Kähler mit seinen Markträten so gut. Er regte bei der jüngsten Sitzung an, die Möbel, also Sessel und Tische, auszutauschen, die seien ja schließlich schon die Jahre gekommen, allerdings ohne so richtig kaputt zu sein. Dies führte zu einem halben „Glaubenskrieg“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen