Der Menschenaffe „Udo“ kommt nach Türkheim

Menschenaffe „Udo“ steht im Mittelpunkt der Türkheimer Wissenschaftstage. Sonderausstellung ab Freitag.

Die Aufregung und der Medienrummel waren immens für die 2400-Seelen-Gemeinde Pforzen, als sie Udo ausgrub. Sie, das ist Prof. Dr. Madeleine Böhme von der Universität Tübingen und „Senckenberg Center for Human Evolution and Palaeoenvironment“. Als sich die Forscherin sicher war, war auch klar: Udo, der Sensationsfund, ist ein Allgäuer: „Das ist eine Sternstunde der Paläoanthropologie. Dass sich der Prozess des aufrechten Gangs in Europa vollzog, erschüttert die Grundfeste der Paläoanthropologie.“ Sie nannte ihn Udo, weil er am 70. Geburtstag von Udo Lindenberg gefunden wurde. Über Nacht wurde Pforzen berühmt und das Schweizer Fernsehen titelte im November 2019: „Vielleicht sind wir alle Allgäuer“.

„Ganz schön affig?! – Udo und das Miozän im Allgäu“ lautet die Ausstellung, die im Rahmen der fünften Türkheimer Wissenschaftstage von Freitag an bis einschließlich 24. November im Foyer des Rathauses gezeigt wird. Mit einfachen Mitteln haben die Macher und Macherinnen verdeutlicht, welch kurze Zeitspanne der Mensch erst wirkt. Sie haben die Erdgeschichte in zwölf Stunden dargestellt. Der Mensch nimmt den kleinsten Teil ein: in 20 Sekunden zum aufrechten Gang und seit einer Minute Menschheit. Udos ausgegrabene Fragmente sind als Replik zu sehen. Er war einen Meter groß und wog 30 Kilogramm – der Durchschnittsmann heute wiegt 85 Kilogramm bei einer Größe von 1,80 Meter. Zu sehen ist die Udo-Ausstellung im Sieben-Schwaben-Markt Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, montags und dienstags von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr.

Sonderöffnungszeiten sind in Türkheim auf Anfrage möglich

„Sonderöffnungszeiten sind auf Anfrage möglich“, erklärt die Vorsitzende des Förderkreises Türkheim, Sandra Zacher-Schweigert. Zur Vernissage führt Thomas Stöckle, Vorsitzender des Fördervereins „Udo – Danuvius guggenmosi“ an diesem Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr in die sehenswerte Schau ein. Ergänzend dazu ist für Samstag, 22. Oktober, ein Busausflug geplant. Abfahrt zum Augsburger Naturmuseum mit Führung durch die Molasse-Ausstellung ist um 9 Uhr am Rathaus Türkheim. Nach dem gemeinsamen Mittagessen wird eine Führung durch die Fuggerei angeboten, bevor es gegen 17 Uhr zurück nach Türkheim geht. Eine Anmeldung per Mail an info@foerderkreis-tkh.de oder unter Telefon 08245 /960720 ist aus organisatorischen Gründen bis Mittwoch, 19. Oktober, erforderlich.

Das Filmhaus Huber in Türkheim zeigt am Sonntag, 30. Oktober, um 10.30 Uhr den Dokumentarfilm „Unsere Erde 2“. Er folgt dem Lauf der Sonne rund um den Globus, lädt zu einer Reise um die Welt ein und enthüllt dabei die Kraft der Natur. „Alpha“ ist ein prähistorisches Survival-Drama um einen jungen Krieger des Stammes der Solutréen, der gegen die brutalen Bedingungen der Eiszeit ums nackte Überleben kämpft. Gezeigt wird die verfilmte Vorgeschichte am Dienstag, 1. November, um 18 Uhr ebenfalls im Filmhaus Huber.

Mehr Infos zu den Türkheimer Wissenschaftstagen gibt es im Internet unter tuerkheimer-wissenschaftstage.de/programm