Udo und die Evolution sorgen für Andrang in Türkheim

Die Udo-Entdeckerin Madelaine Böhme berichtet zum Auftakt der Wissenschaftstage in Türkheim von ihrem Sensationsfund.

„Wissen Sie noch, was Sie am 17. Mai 2016 gemacht haben?“ Mit dieser Frage begrüßte Dominic Hildebrandt, wissenschaftlicher Begleiter der Türkheimer Wissenschaftstage, die Gäste in der Aula des Joseph-Bernhart-Gymnasiums in Türkheim. Nur eine Person im Saal konnte diese Frage sicher beanworten: Prof. Dr. Madelaine Böhme von der Universität Tübingen grub damals in der Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen eine Weltsensation aus. „Udo“ sorgte nun auch im Gymnasium für Andrang.

Am 17. Mai 2016 fand Böhme ein Teilstück des linken Unterkiefers eines männlichen, aufrecht gehenden Menschenaffen, später bekannt als Danuvius guggenmosi oder kurz: Udo. Seither macht dieser Udo Schlagzeilen, stellt sein Fund doch lange gesichertes Wissen in Frage. Vom Andrang in Türkheim sei man dann aber auch beim Förderkreis überrascht gewesen, sagt Iris Zacher. Etwa 170 Gäste waren zum Auftakt der Türkheimer Wissenschaftstage mit dabei. Sie stehen unter dem Motto „Ganz schön affig?! Udo und das Miozän im Allgäu“.

"Udo" war nicht die einzige wichtige Entdeckung in der Tongrube Hammerschmiede, erfuhren die Gäste in Türkheim

Böhme habe in Türkheim außergewöhnliche Einblicke in die Welt der Paläontologie und die geologische Erforschung der Hammerschmiede gegeben, lobt man beim Förderkreis. Neben Menschenaffen entdeckten die Forschenden in den 11,40 bis 11,67 Millionen Jahre alten Flussablagerungen auch eine hochdiverse subtropische Wirbeltierfauna. Die Rede ist von fast 150 Arten von Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren. Damit gilt die Hammerschmiede als eine der außergewöhnlichsten Fundstellen Europas.

Mitglieder des Förderkreises Türkheim durften sich die Ausgrabungsstätte in der Tongrube Hammerschmiede ansehen. Foto: Iris Zacher/Förderkreis

Dass das Thema aufgrund der Nähe des Fundortes, aber auch aufgrund des wissenschaftlichen Diskurses, den der Sensationsfund ausgelöst hat, für die Zuhörer: innen äußerst attraktiv ist, zeigten die vielen Fragen im Anschluss an den Vortrag.

Bereits am Freitag zuvor hatten einige Mitglieder und Unterstützerinnen und Unterstützer des Förderkreises die Möglichkeit, die Ausgrabungsstätte in der Grube Hammerschmiede zu besuchen. Grabungsleiter und Paläontologe Thomas Lechner begleitete die Gruppe und erklärte, wie anhand verschiedener Fundstücke ein Blick in die Vergangenheit geworfen werden kann.

Die Türkheimer Wissenschaftstage gehen in Kürze mit einer Udo-Ausstellung weiter

Die weiteren Veranstaltungen der Türkheimer Wissenschaftstage finden ab dem 21. Oktober statt. Dann wird um 19 Uhr im Foyer des Türkheimer Rathauses die Ausstellung „Sensation Udo und die Evolution“ eröffnet. Thomas Stöckle, der Vorsitzende des Fördervereins „Udo – Danuvius Guggenmosi“ wird die Einführung geben. Am 22. Oktober steht dann eine Exkursion nach Augsburg mit Besuch des Naturmuseums an. Mit dabei ist eine Führung durch die Molasse-Ausstellung und ein Besuch der Fuggerei. Wer mitfahren will, kann sich bis zum 18. Oktober unter info@foerderkreis-tkh.de anmelden. Am 31. Oktober zeigt dann das Kino Türkheim den Film „Unsere Erde 2“ sowie am 1. November „Alpha“. (mz)