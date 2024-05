Übler Scherz: Grundschüler spannen Seil über Schulweg

Alles andere als lustig war die Aktion von Grundschülern in Türkheim, die ein Drahtseil über einen Weg gespannt haben. Ein 13-Jähriger wurde verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das hätte schlimm ausgehen können: Zum Glück wurde ein 13-jähriger Radler nur leicht verletzt, der in einen quer über den Weg gespanntes Drahtseil fuhr. Der 13-jährige Schüler war am Mittwoch mit dem Rad zur Schule unterwegs und wurde an der Kreuzung der Irsinger und der Wörishofer Straße von einem quer über den Radweg gespannten Drahtseil verletzt. Laut Polizei hatten Grundschüler ein Drahtseil über den viel genutzten Gehweg gespannt. Das Drahtseil war zur Befestigung von Werbeplakaten gedacht. Der 13-jährige Schüler konnte das Drahtseil laut Polizei nicht wahrnehmen und stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Zur Abklärung begab er sich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen weist darauf hin, dass es sich bei einer solchen Tat um keinen Schülerstreich, sondern eine ernstzunehmende Straftat handelt. Die Beamten nahmen die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr auf. Zeugenhinweise zu diesem Fall oder weiteren Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 entgegen. (mz)