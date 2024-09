Umfangreiche Arbeiten an der Pumpstation an der Wertach machen es notwendig, dass die viel befahrene Uferstraße in Türkheim voraussichtlich noch bis November komplett gesperrt bleibt. Wie Bürgermeister Christian Kähler bei der Gemeinderatssitzung informierte, sind die Umleitungen entsprechend ausgeschildert.

