Unbekannte räumen in Türkheim Verkehrsinseln weg

Mit der Verkehrsführung in der Türkheimer Uferstraße sind manche offenbar nicht zufrieden.

Mit schwerem Gerät müssen unbekannte Täter vorgegangen sein, die in der Nacht auf Samstag drei Verkehrsinseln in der Uferstraße demontiert und in den Grünstreifen geschoben haben. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben. Die Polizei in Bad Wörishofen ist unter der Telefonnummer 08247/96800 erreichbar. (mz)