Unbekannter beschädigt Zaun in Türkheim: 1000 Euro Sachschaden

Der Fahrer eines rot lackierten Fahrzeugs hat in Türkheim-Berg Unfallflucht begangen, nachdem er einen Zaun angefahren und beschädigt hat. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, hat sich ein unbekannter Unfallverursacher aus dem Staub gemacht. Laut Polizei wurde am vergangenen Wochenende im Ortsteil Türkheim-Bahnhof der Außenzaun einer Firma beschädigt. Nach Erkenntnissen der Ermittler war das Fahrzeug des Unfallflüchtigen rot lackiert. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)