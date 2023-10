Unbekannter besprüht Garagenwand

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Türkheim eine Garagenwand beschmiert hat.

Einer Anwohnerin sind am frühen Mittwochmorgen mehrere Schmierereien an der Garagenwand ihres Hauses am südöstlichen Ortsrand von Türkheim festgestellt. Zeugen, die den Sprayer beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei zu melden. (mz)