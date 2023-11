Türkheim

vor 33 Min.

Unbekannter bricht in Bürocontainer ein

Ein Unbekannter hat in Türkheim das Fenster eines Bürocontainers aufgehebelt und 150 Euro gestohlen.

Artikel anhören Shape

In der Nacht auf Samstag ist ein Unbekannter in Türkheim in einen Bürocontainer eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag in der Angerstraße in Türkheim das Fenster eines Bürocontainers aufgehebelt und dort aus einer verschlossenen Geldkassette rund 150 Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)

Themen folgen