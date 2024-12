Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat in der Nacht auf Sonntag ein Unbekannter ein Auto angefahren, das in der Augsburger Straße in Türkheim geparkt war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 entgegen. (mz)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis