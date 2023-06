Unbekannter sprengt in Türkheim einen Briefkasten

Ein schlechter Scherz hat im Industriegebiet in Türkheim für beträchtlichen Schaden gesorgt.

Einen Böller hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Samstag in den Briefkasten eines Einfamilienhauses im Türkheimer Industriegebiet geworfen. Wie die Polizei Bad Wörishofen mitteilt, war die Wucht der Explosion so heftig, dass die hintere Klappe des Kastens zehn Meter weiter im Garagentor steckenblieb. Der Schaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich, so die Polizei. Es werden Zeugen gesucht, die sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 melden können. (mz)