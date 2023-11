Unfall bei Überholmanöver in der Nähe von Türkheim

Ein Auto will abbiegen, ein anderes Auto gleichzeitig überholen - das ging auf der St2518 bei Türkheim nicht gut aus.

Auf der Staatsstraße 2518 bei Türkheim hat sich am Dienstag ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wollte ein 68-jähriger Autofahrer von der Staatsstraße in einen Feldweg einbiegen. In diesem Moment habe jedoch ein 61-jähriger Autofahrer versucht, den Wagen zu überholen.

Der Polizei habe der Mann später gesagt, der 68-Jährige habe das Abbiegen nicht rechtzeitig angezeigt. Alle Beteiligten blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 13.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte erwarte nun ein Verwarnungs- beziehungsweise ein Bußgeld. (mz)