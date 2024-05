Unfallverursacher beruft sich auf Parksituation

Ohne sich um den Schaden von rund 750 Euro zu kümmern, hat sich ein Unbekannter in Türkheim nach einem Parkrempler aus dem Staub gemacht. Er hinterließ zwar einen Zettel am beschädigten Auto - allerdings ohne seine Personalien.

Einen Zettel hinterließ ein Unfallverursacher, der am Mittwochnachmittag in der Säulingstraße ein geparktes Auto angefahren und beschädigt hat. Doch auf dem Zettel standen nicht etwa die Personalien des Unfallverursachers, sondern eine Beschwerde über die Parksituation. Laut Polizei hatte eine Frau ihr Auto in der Säulingstraße gegen 13 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Sie bemerkte dabei, dass parallel ein weiteres Fahrzeug auf gleicher Höhe auf der anderen Fahrbahnseite geparkt worden war, wodurch die Fahrbahn verengt, jedoch nicht versperrt wurde. Als die Frau gegen 17 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie einen Schaden in Form eines tiefen Kratzers in der linken Fahrzeugseite. In der Windschutzscheibe befand sich ein Zettel, in welchem sich eine Person über die Parksituation beschwerte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247 9680-0. (mz)