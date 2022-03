Gras wird nicht nur bei Bio-Bauern gefüttert

Plus Reinhard Bader vom Landwirtschaftsamt räumt auf mit dem Missverständnis, dass Bio-Bauern ihren Milchkühen kein Kraftfutter füttern.

„Auch Biobetriebe füttern Kraftfutter!“ Dr. Reinhard Bader, stellvertretender Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach/Mindelheim räumt auf mit Irritationen, die durch ein Missverständnis im Artikel „So gelingt der Umstieg zum Bio-Landwirt“ über die Familie Baur aus Türkheim entstanden sind.