Türkheim

vor 33 Min.

Untreue: Gericht reduziert Strafe für Ex-Führungskraft im Rathaus Türkheim

Plus Er setzte Geräte des Bauhofs für seine private Baustelle ein. Vor Gericht nennt die ehemalige Führungskraft im Türkheimer Rathaus Beweggründe. Der Richter sieht eine Pflichtverletzung.

Von Wilhelm Unfried

Einen Schlussstrich unter eine Affäre in der Türkheimer Gemeindeverwaltung zog Richter Nicolai Braun bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Memmingen. Angeklagt war eine ehemalige Führungskraft des Türkheimer Rathauses. Dem Mann wurde Untreue vorgeworfen. Zum Prozess kam es, weil der Beschuldigte gegen einen Strafbefehl über 120 Tagessätze wegen Untreue vom Juni Widerspruch eingelegt hatte.

In der Verhandlung warf die Staatsanwältin dem einstigen leitenden Angestellten in der Anklageschrift vor, Ende Oktober 2022 über mehrere Tage einen LKW, einen Radlader und einen Unimog mit Hänger aus dem Fuhrpark des Marktes Türkheim eingesetzt zu haben, um Gartenarbeiten in seinem neuen Haus vorzunehmen. Dies seien vier Fälle der Untreue.

