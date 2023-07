Unvergessliche Forscher-Tour an die Nordsee für begabte Türkheimer Gymnasiasten

Schülerinnen und Schüler aus Türkheim erleben an der Nordsee Tierwelt und Naturbedrohungen hautnah - und werden beim Krabbenpulen zu lokalen Stars.

MINT-Tour: Hinter dem Begriff verbirgt sich eine außergewöhnliche Reise, an der am Gymnasium Türkheim jeweils 30 ausgewählte Schülerinnen und Schüler teilnehmen dürfen. Diesmal ging es für die jungen Forscherinnen und Forscher einmal durchs ganze Land, nach Tönning an die Nordsee.

Umweltschutz und der Schutz der Meere waren die großen Themen der MINT-Tour in diesem Jahr. Die Abkürzung steht für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Auswählt werden begabte Kinder aus den siebten und achten Klassen des Gymnasiums. Natürlich wollten die Reisgegruppe um die Lehrkräfte Florian Schwarzenbach und Iris Schneider auch möglichst umweltschonend anreisen. Doch die Tour mit der Deutschen Bahn erwies sich als große Herausforderung an die Nerven und das Organisationstalent der Lehrkräfte. "Sowohl eine zweistündige Verspätung, als auch die Streichung des Haltes an unserem Umsteigebahnhof und eine damit nötig gewordene Umbuchung, stressten die verantwortlichen Erwachsenen", berichtet Schwarzenbach. Sein Lob gilt den Schülern. "Die Kinder blieben gelassen und erhielten viele Komplimente von Mitreisenden für ihr vorbildliches Verhalten während der 13-stündigen Reise."

MINT-Tour 2023 des Gymnasiums Türkheim an die Nordsee MINT-Tour 2023 des Gymnasiums Türkheim an die Nordsee Foto: Florian Schwarzenbach

Von der Jugendherberge Tönning schwärmten die wissenshungrigen Buben und Mädchen dann zu unterschiedlichsten Aktivitäten aus. So ging es gleich am ersten Tag nach St.-Peter-Ording zu einer Wattwanderung mit Ranger Wolfgang. Bei warmem Wetter und Sonnenschein testen die Türkheimer die essbaren Pflanzen der Salzwiesen auf ihren Geschmack getestet und beobachteten die Tiere des Wattenmeeres. Die Kinder gruben Wattwürmer und Herzmuscheln aus und bestimmten so deren Anzahl pro Quadrameter Watt. Krabben und Garnelen fischten die Türkheimer aus dem Priel, den Wasserläufen des Watts.

MINT-Tour 2023 des Gymnasiums Türkheim an die Nordsee MINT-Tour 2023 des Gymnasiums Türkheim an die Nordsee Foto: Florian Schwarzenbach

Das Forscherlabor des Multimar Wattforums in Tönning war ein weiteres Ziel. Dort ging es um Meeresmüll. An verschiedenen Stationen setzten sich die Türkheimer mit den Auswirkungen von Plastik und Mikroplastik auf die Meereslebewesen auseinander. Ein Höhepunkt der MINT-Tour war die Schifffahrt auf der Eider durch die Schleuse am Eidersperrwerk. Sonnenschein, steife Brise und Seehunde, die das Schiff begleiteten: die Kinder waren begeistert.

Seehunde begleiteten die Schülerinnen und Schüler aus Türkheim bei der Fahrt zum Eidersperrwerk

Zur genaueren Untersuchung durften sie mit einem kleinen Schleppnetz zahlreiche kleine Meerestiere wie Quallen, Krebse, Krabben und Seezungen aus dem Brackwasser der Eider holen. Natürlich wurden die Tiere dann wieder freigelassen. Im Wattforum vertieften sie das Wissen dann im Labor. Die Schülerinnen und Schüler untersuchten dort zum Beispiel die Abhängigkeit der Aktivität von Seepocken von der Temperatur des Wassers.

Lesen Sie dazu auch

MINT-Tour 2023 des Gymnasiums Türkheim an die Nordsee MINT-Tour 2023 des Gymnasiums Türkheim an die Nordsee Foto: Florian Schwarzenbach

Natürlich durfte die Unterallgäuer Reisegruppe auch ausgiebig die Angebote an der Küste genießen. Am Strand von Westerhever besichtigten sie den berühmten Leuchtturm, bewunderten die scheinbar endlose Sandbank oder gingen mit den Deichschafen auf Tuchfühlung. Ein Besuch bei der Otteranlage sorgte für "Oh wie süß"-Momente, die Großaquarien für Staunen. Als die Gruppe spontan beim Wettbewerb im Krabbenpulen am Hafen von Tönnig mitmachte, resultierte daraus sogar eine Sonderseite über die geschickten Bayern in der Lokalzeitung: Das Joseph-Bernhart-Gymnasium belegte die Plätze 1 und 3 bis 10.

Im Mitmachmuseum Phänomania in Büsum durften die Türkheimer selbst zahlreiche Experimente durchführen, optische Täuschungen bestaunen oder physikalische Gesetze praktisch anwenden.

Am Ende einer aufregenden Woche stand für die Kinder aus Türkheim wieder: Chaos mit der Bahn

Die außergewöhnliche Woche endete dann, wie sie begonnen hatte: mit Bahn-Problemen. "Obwohl die Deutsche Bahn auch die Rückfahrt mit Stressmomenten gespickt hatte, indem sie einen anderen ICE bereitstellte und so die Reservierungen nicht mehr galten und dieser ICE dann auch noch umgeleitet wurde, war die MINT-Tour ein im positiven Sinne unvergessliches Erlebnis", berichtet Schwarzenbach.

Dass es die MINT-Tour auch 2024 geben wird, steht schon fest, Schwarzenbach lässt sich da auch von der Bahn nicht bremsen. "Gerade am hochschulfernen Standort Türkheim ist es dem Joseph-Bernhart-Gymnasium ein wichtiges Ziel, seinen Schülerinnen und Schülern eine spezielle Förderung in den MINT-Fächern anbieten zu können", sagt der Lehrer. Er betont aber auch, dass das ohne Sposoren nicht möglich wäre, allen voran die Frank-Hirschvogel-Stiftung und der Elternbeirat. Auch die Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben habe die MINT-Tour unterstützt. (mz)