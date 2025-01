Seit 25 Jahren sind in der Galerie Epple in Türkheim Kunst und Kultur zu Hause. Ungezählte Kunstfreunde aus nah und fern haben in diesem Zeitraum die steile, grüne Treppe in dem mehr als 100 Jahre alten Bauernhaus in der Frühlingstraße erklommen und sich bei 70 Ausstellungen an den Exponaten in der kleinen und feinen Galerie erfreut.

