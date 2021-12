Verkehrsprobleme in Türkheim häufen sich

Plus Das plötzliche Ende des verkehrsberuhigten Bereichs im Türkheimer Hallstattring führt zu harscher Kritik. Bürgermeister Kähler tritt Gerüchten um die Entscheidung entgegen.

Eigentlich wollte Bürgermeister Christian Kähler die Sitzung schon schließen, da machte Marktrat Peter Ostler (Wählervereinigung) doch noch „ein Fass“ auf. Er sei von Türkheimer Bürgern angesprochen worden und wolle nun wissen, wie es dazu kam, dass über Nacht aus dem verkehrsberuhigten Bereich in Hallstattstraße und Hallstattring eine Tempo-30-Zone wurde. Der Bürgermeister nahm die Vorgehensweise auf sich. Man habe handeln müssen, die Parkprobleme hätten überhand genommen.