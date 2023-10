Verletzter und Totalschaden nach Unfall zwischen Türkheim und Bad Wörishofen

Totalschaden nach einem Auffahrunfall an der Ampel der A96-Auffahrt Bad Wörishofen. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall kurz vor der A96-Anschlussstelle bei Türkheim wurde ein Mann leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße in Richtung Türkheim, kurz vor der Autobahnauffahrt Bad Wörishofen. Eine 25-jährige Autofahrerin habe dort einen an der Ampel wartenden Wagen übersehen, berichtet die Polizei. Ihr Auto prallte in das wartende Fahrzeug eines 55-Jährigen.

Am Auto der 25-Jährigen entstand dabei laut Polizei Totalschaden. Der 55-Jährige zog sich eine leichte Verletzung zu. Den Schaden an seinem Wagen verortet die Polizei im vierstelligen Euro-Bereich. (mz)

