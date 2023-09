Verliebte Türkheimerin (68) glaubt nicht an Online-Betrug

Teuer zu stehen kommt einer 68-jährigen Türkheimerin die Online-Bekanntschaft mit einem Unbekannten. Laut Polizei fiel sie auf einen Betrüger herein. Die Frau sieht das anders.

Als am Donnerstagvormittag eine 68-Jährige Guthabenkarten für eine Spieleplattform im Wert von 1500 Euro gekauft hatte, wurde der Filialleiter eines örtlichen Supermarkts hellhörig. Im Gespräch mit der Frau versuchte er herauszufinden, ob sie nicht etwa Opfer einer gängigen Betrugsmasche wurde. Weil sie aber sowohl auf Fragen keine schlüssigen Antworten gab und auch einen Kontakt mit der Polizei ablehnte, wurden die Beamten der Polizei Bad Wörishofen mit der Aufklärung betraut. Auch gegenüber diesen zeigte sie sich im Gespräch unkooperativ und weigerte sich beharrlich, irgendeine Informationen herauszugeben. Schließlich konnte zumindest herausgefunden werden, dass sie wohl tatsächlich Opfer eines sogenannten „Love-Scams“ wurde.

Die 68-jährige Türkheimerin ließ sich nicht zur Vernunft bringen

Hierbei wird über diverse Plattformen Kontakt zwischen Opfer und Täter aufgebaut, in dessen Verlauf dem Opfer eine romantische Beziehungsabsicht vorgegaukelt wird. Infolge dessen wird ein Vorwand erfunden, bei dem hohe Summen bereitwillig an den Täter überwiesen werden. Im vorliegenden Fall ließ sich die Frau nicht zur Vernunft bringen. Noch vor dem Gespräch mit der Polizei hatte sie bereits sämtliche Kartencodes freigerubbelt und an den Unbekannten übermittelt. Weder konnte der Schaden abgewendet werden, noch ließ sich die 68-Jährige davon überzeugen, weitere Ermittlungsansätze an die Beamten zu liefern.