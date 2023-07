Türkheim

13:01 Uhr

Vermeintlicher Blitzschlag war nur ein defektes Küchengerät

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Türkheim und Bad Wörishofen waren ausgerückt, nachdem ein Blitzeinschlag in Türkheim gemeldet worden war. Doch dann konnten die Retter schnell wieder abrücken. (Symbolfoto)

Mit gut 50 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren aus Türkheim und Bad Wörishofen an, nachdem ein Blitzeinschlag in einem Haus in Türkheim gemeldet worden war. Zum Glück war aber alles ganz harmlos.

Nach einem Gewitter am Mittwochabend wurden Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus Türkheim und Bad Wörishofen, sowie die Polizei Bad Wörishofen, zu einem vermeintlichen Blitzeinschlag in einen Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Türkheim alarmiert. Die Retter aus Türkheim und Bad Wörishofen konnten wieder abrücken Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass ein technischer Defekt an einem Küchengerät den Schutzschalter auslöste und deshalb der Strom weg war. Es entstand kein Sachschaden an dem Gebäude oder dem Mobiliar. Die Feuerwehren, die mit circa 50 Mann vertreten waren, konnten einen Blitzschlag ausschließen und wieder abrücken. (mz)

