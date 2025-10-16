Gute Nachrichten: Vermisster aus Türkheim ist wieder da

Aktualisiert am Donnerstag, 11.20 Uhr: Der 40-jährige Vermisste aus Türkheim ist wieder aufgetaucht: Wie die Polizei berichtet, meldete sich der Mann am Donnerstagmorgen selbstständig bei der Polizeiinspektion Würzburg. Der 40-Jährige war mit seinem Auto unterwegs und hatte nach bisherigen Erkenntnissen eine Verkehrspanne. Er hatte wohl keine Möglichkeit, Hilfe zu verständigen. Weitere Hintergründe sind der Polizei bislang nicht bekannt. Der Vermisste ist wohlauf und unverletzt.

Das war die ursprüngliche Vermisstenmeldung vom Mittwoch:

Ein 40-Jähriger aus Türkheim wurde seit Montag (13. Oktober 2025) vermisst. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Der 40-Jährige erschien am Montag nicht wie gewohnt auf seiner Arbeitsstelle und war seitdem auch nicht zuhause anzutreffen.

Vermisster aus Türkheim: „Entspricht nicht seiner Verhaltensweise“

Zudem nahm er einen für ihn wichtigen Termin am Dienstagabend nicht wahr, „was überhaupt nicht seiner Verhaltensweise entspricht“, hieß es in der Polizeimeldung.

Die Polizei versuchte, den Mann zu kontaktieren – zunächst allerdings ohne Erfolg. Zuletzt hatte der Vater des Vermissten am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr Kontakt zu ihm. „Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet“, schrieb die Polizei.

So geht die Polizei bei Vermisstenmeldungen vor

Dass bei Vermisstensuchen um Hilfe aus der Öffentlichkeit gebeten wird, sei „das letzte Mittel“, sagte ein Polizeisprecher in der Vergangenheit gegenüber unserer Redaktion. „Schließlich ist das ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.“ Zunächst werde versucht, alle anderen Optionen auszuschöpfen. Eine Öffentlichkeitsfahndung stellt gerade bei Erwachsenen hohe Anforderungen an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Der oder die Vermisste kann in die Veröffentlichung seiner/ihrer Daten nicht einwilligen. Gerade über das Internet verbreiten sich Namen und Fotos rasend schnell. Deshalb muss die Polizei jedes Mal die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen abwägen mit den Gefahren, die ihm drohen, sollte er nicht gefunden werden.