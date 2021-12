VHS darf beim Waaghaus in Türkheim nicht mitreden

Plus Der Gemeinderat bleibt bei Entscheidung für den Bodenbelag. Warum die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte so entschieden haben.

Für eine unerwartete Diskussion sorgte bei der letzten Marktgemeinderatssitzung der Vorschlag von Bürgermeister Christian Kähler, den bereits beschlossenen Bodenbelag im Waaghaus noch einmal zu überdenken. Beschlossen hatten die Gemeinderäte Industrieparkett, die Volkshochschule, die das Waaghaus in Zukunft nutzen wird, favorisiert jedoch Sicht-Estrich.