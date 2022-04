Viehanhänger total verdreckt: Landwirt angezeigt

Die Autobahnpolizei hat am Rasthof Türkheim einen Verstoß nach der Tierschutztransportverordnung festgestellt und einen 64-jährigen Landwirt deshalb angezeigt.

Laut Polizei wurde der Landwirt aus dem Landkreis Biberach am Donnerstagnachmittag am Rasthof Türkheim kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Anhänger noch komplett voll mit verunreinigter Einstreu war und sich an den Bordwänden frische Kotablagerungen befanden. Der 64-Jährige gab an, dass er soeben einen Bullen und ein Jungrind an einem Schlachthof abgeliefert habe. Die nach Gesetzeslage notwendige Reinigung und Desinfektion des Transporters vor dem Verlassen des Schlachthofes hatte er allerdings nicht durchgeführt.