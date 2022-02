Von der Türkheimer Römerschanze aus die Heimat erkunden

Bei Ausflügen rund um Türkheim Neues entdecken: Hexen, Zauberer und verlorene Schätze mit der Volkshochschule Türkheim.

Im März beginnt es wieder, das Frühling/Sommer-Semester 2022 in der VHS Türkheim. Zu entdecken gibt es Interessantes, Altbewährtes und Neues aus Gesellschaft, Beruf, Kultur, Kunst und Sprachen. Dazu Gesundes rund um den Kochtopf und Bewegung von Tanz über Fitness bis Yoga. In diesem Semester neu sind Tagesausflüge zu Fuß und mit dem Radl in Türkheims nächste Umgebung. Das lockt mit freier Natur ohne Leistungsdruck und ist unproblematisch, weil möglich ohne G-Nachweise. Die trotzdem geforderten Abstands- und Hygieneregeln sind den meisten Menschen sowieso zur zweiten Natur geworden.

Los geht's an der Türkheimer Römerschanze. Und das hat einen ganz besonderen Grund

Martin Engewicht, Künstler und Wildnis-Experte aus Amberg, bietet von März bis Mai insgesamt sechs solcher Touren an. Mit der Römerschanze als Ausgangspunkt habe er bewusst einen keltischen Kultplatz aus der Vergangenheit gewählt, sagt Martin Engewicht.

Zu entdecken auf den Wanderungen zu Fuß seien Bäume und ihre Mythologie, wilde Kräuter und geheimnisvolle Sagengestalten. Bei den Radltouren gehe es etwas weiter über den „Römerschanzen-Radius“ hinaus: über Berg Richtung Stauden. Martin Engewicht möchte seinen Kursteilnehmenden einen anderen, erweiterten Blick auf die uns umgebende Natur zeigen, Glücksgefühle inklusive.

Vor allem auch Kinder fänden draußen schnell „ihre eigene Natur“. Es passt, dass Martin Engewicht auch einen VHS-Zeichenkurs für Naturmotive oben auf der Römerschanze im Freien anbietet. Über das „Leben in der Natur, mit dem, was man dort findet“ hat er ein Buch verfasst. Es wird ab dem 9. März ausgeliefert. Zum Thema „Überlebenstraining“ gibt er kurzfristig einen Einführungskurs am 19. März in der Türkheimer Volkshochschule.

Neu in deren Programm sind auch drei Veranstaltungsreihen mit Katharina Schaefer, Psychologin und Dozentin an der Uni München. Sie finden in Amberg im dortigen Pfarrsaal statt. Wer gerne das eigene Wohlbefinden steigern und positive Psychologie in den Alltag integrieren will, bekommt hier gute Anregungen zum Gelingen.

Wie schon in den vergangenen Semestern, schwebt über dem Kursangebot 2022 weiterhin das Damoklesschwert von Corona. Auch wenn es derzeit (Mitte Februar) so scheint, als ob ab März viele Beschränkungen fallen könnten. Die VHS tut alles, um ihre Kurse sicher zu machen. Im Pfarrheim in Amberg beispielsweise sind große Sitzabstände gegeben. Die Veranstaltungen, die im Kursraum im Siebenschwabenhaus stattfinden – zum Beispiel Sprachen und Aquarellmalen – sind auf fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt.

Anmeldungen auf der Homepage der VHS Türkheim oder persönlich im Siebenschwabenhaus

Sollten sich dafür mehr Interessierte anmelden, wird ein größerer Raum angeboten. Gerade bei Abendveranstaltungen sei dies auch kurzfristig möglich, sagt die Verantwortliche für das VHS-Erwachsenenprogramm Monika Eidloth. Sie dankt den Schulen und Schulleitern dafür, dass sie „uns so entgegenkommen und improvisieren“.

Die VHS-Kurse beginnen ab der zweiten Märzwoche, also nach den Faschingsferien. Anmeldungen sind jederzeit über die Homepage der VHS Türkheim möglich Dort sind auch alle Veranstaltungen aufgeführt. In Papierform liegen sie schon seit Längerem an den bekannten Orten aus. Momentan (Mitte Februar) gilt noch für Vorträge und Sprachkurse die 2G-Regel, für Sport und Bewegung die 2G+ -Regel, jeweils Maskenpflicht inklusive.

Das Büro der VHS Türkheim im Siebenschwabenhaus ist vormittags von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstagnachmittag von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Telefon 08245/967188.