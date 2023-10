Türkheim

17:00 Uhr

Von "gut" bis "traurig": So bewertet Türkeims Marktrat den Marktmontag

Plus Wie geht es mit dem Marktmontag in Türkheim weiter? Nach dem Experiment in diesem Jahr will Bürgermeister Christian Kähler Meinungen hören.

Von Wilhelm Unfried

Ein Experiment wagte die Gemeinde Türkheim in diesem Jahr mit dem Marktmontag. Erstmals wurde auf den Montag nämlich verzichtet, lediglich vor dem Rathaus gab es ein Kinderkarussell und ein paar Essstände. Bürgermeister Christian Kähler wollte nun von seinen Räten wissen, wie sie diese Neuerung gefunden hatten. Denn es geht um die Frage, ob es den Marktmontag künftig überhaupt noch gibt.

Der Bürgermeister erläuterte die Gründe, die zu diesem Schritt geführt hatten. In den vergangenen Jahren habe es am Marktmontag immer mehr Lücken bei den Marktständen auf der Hauptstraße gegeben. Und einige, die zwar am Montag gekommen seien, hätten schon am Nachmittag die Zelte abgebrochen.

