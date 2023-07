Von Türkheim nach Turckheim: Schüler besuchen Stadt in Frankreich

Lange hatten sich die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars "Straßenmusik in Frankreich" auf ihren Besuch im Nachbarland vorbereitet. Der übertraf alle Erwartungen.

Das P-Seminar „Straßenmusiktour in Frankreich“ des Joseph-Bernhart-Gymnasiums war untergebracht in einem Hotel in Colmar. Nachdem dem Anreisetag konnten die Schülerinnen und Schüler am nächsten Tag mit dem Musizieren beginnen. Ihr erstes Ziel: die nahegelegene Kleinstadt Sélestat. Dabei bot sich ihnen vor einem kleinen Restaurant ein schöner Platz , wo sie ihre ersten Erfahrungen als echte Straßenmusiker sammelten.

Die Türkheimer Straßenmusikanten hatten ein Grußvideo aus Türkheim dabei

Das Highlight war jedoch der kleine Nachbarort, Turckheim. Empfangen wurde die Gruppe von Elisabeth Werner, mit dert eine der Schülerinnen bereits vorher Kontakt aufgenommen hatte, um den gemeinsamen Nachmittag zu planen. Ein wenig später empfing auch der sympathische Bürgermeister Benoît Schlussel die Gruppe. Nicht nur der gemeinsame Städtename sorgte für Gesprächsstoff. Mit einem Grußvideo des Türkheimer Bürgermeisters Christian Kähler begann ein angeregter Austausch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Städte.

Die Straßenmusik aus Türkheim zog die Passanten in ihren Bann

Nach einer kleinen Erkundungstour durch das malerische Turckheim lud der Bürgermeister die ganze Gruppe in ein Restaurant zum Flammkuchenessen ein. Gestärkt konnte nun aufgetreten werden. Jetzt konnte das Team zum ersten mal richtig den besonderen Flair der Straßenmusik genießen. Inspiriert durch die tolle Abendstimmung gelang es ihnen Passanten und Einheimische in ihren Bann zu ziehen. Eine Schülerin empfand den Tag als rundum gelungen und beschreibt Elisabeth Werner als sehr herzliche und offene Person.

Gedanklich noch bei den schönen Erinnerungen des Vorabends gaben die Schülerinnen und Schüler am nächsten Tag unter Beifall am Champ de Mars in Colmar ihr Programm zum Besten. Neben dem Musizieren blieb auch noch genügend Zeit, um die Stadt zu erkunden und Souvenirs zu kaufen. Den letzten Abend ließen die Jugendlichen mit einem Restaurantbesuch und einem lustigen Spieleabend ausklingen. Dann stand nur noch die Heimreise an, die glücklicherweise auch mehr oder weniger reibungslos verlief. Diese spannende und erlebnisreiche Woche wird den Schülerinnen und Schülern wohl noch lange in Erinnerung bleiben. (mz)

