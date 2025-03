Eine Autofahrerin hat am Donnerstag an der Kreuzung Bahnhofstraße/Rosenstraße in Türkheim die Rechts-vor-Links-Regelung missachtet und es zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Laut Polizei wurden dabei beide Personen leicht verletzt, die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unachtsamkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis