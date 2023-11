Türkheim

12:00 Uhr

Vorweihnachtlicher Geldsegen für Türkheimer Vereine

Plus Der Türkheimer Marktrat schüttet an 36 Vereine und Organisationen über 10.000 Euro aus. Gute Nachrichten gibt es auch für die privilegierte Schützengesellschaft.

Von Wilhelm Unfried

In Geberlaune zeigt sich alljährlich kurz vor Weihnachten der Türkheimer Marktrat. Er schüttete genau 10.620 Euro an 36 Vereine und Organisationen aus. Dieses Geld ist für die Aufrechterhaltung des Vereinslebens gedacht. Wenn ein Verein eine größere Investition plant, dann kann er sich extra an die Gemeinde wenden. In diesem Jahr flatterte ein Brief der privilegierten Schützengesellschaft Türkheim ein. Nach Worten von Vereinschef Hans Roch planen die Schießsportler den Einbau von elektronischen Schießständen. Die Kosten von rund 40.000 Euro könne der Verein nicht aus eigener Kraft stemmen.

Die Türkheimer Schützen wollen elektronische Schießstände anschaffen

Bürgermeister Christian Kähler erteilte dem Vereinsvorsitzenden bei der Sitzung das Wort, damit dieser die Baumaßnahme erklären konnte. Derzeit schieße man noch auf zehn Schießständen mit elektrischem Seilzug und Papierscheiben. Diese wurden in den Jahren 1973 und 1984 angeschafft. Die Auswertung der Scheiben koste Zeit. Deshalb hätten nun viele Vereine auf elektronische Schießstände umgestellt. Die Gauschießen in Amberg und Wiedergeltingen hätten auf diesen Ständen stattgefunden.

