Zeugen sucht die Polizei, um einem Fall von Sachbeschädigung lösen zu können. Erneut wurden Wahlplakate beschmiert.

Am Sonntagvormittag wurde der Polizei in Bad Wörishofen mitgeteilt, dass in Türkheim in der Maximilian-Philipp-Straße und vor einem ortsansässigen Großmarkt mehrere Wahlplakate beschmiert wurden. Die Plakate wurden allesamt im Rahmen der anstehenden Landtagswahl aufgestellt. Die Polizei Bad Wörishofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)