Walter Kugelmann ist wieder Türkheims Schafkopfkönig 

Die monatlichen Schafkopfturniere finden immer am zweiten Freitag des Monats im Gasthaus Fässle in Türkheim statt. Es wird jedes Turnier seperat abgerechnet und alle Gutpunkte ausbezahlt und die Gutpunkte gesammelt. Die besten Spieler werden dann zusätzlich mit Pokalen ausgezeichnet. So wurden 2024 von 272 Spielern 68 Partien gespielt, 52 Spieler konnten Punkte sammeln. Sieger ist Walter Kugelmann mit 292 Punkten, der auch schon 2021 gewinnen konnte. Auf dem 2. Platz lag Robert Habermann (290), 3. Ludwig Schweinberger(283) vor Rick Latzl (252), Manuel Mayer (200) und Thomas Hampp . Die besten Einzelergebnisse im April erzielte Walter Kugelmann mit 101 Punkten, im September Ludwig Schweinberger mit 96 und im Januar ebenfalls Ludwig Schweinberger mit 83 Punkten. Mitmachen ist ohne Voranmeldung möglich. Spielbeginn ist jeden zweiten Freitag um 19.30 Uhr, das nächste Turnier findet am 14. Februar statt.

