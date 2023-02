Warum die Eschen in der Uferstraße an der Wertach gefällt werden mussten

Das Eschentriebsterben setzt den Bäumen an der Wertach arg zu. Die Flussmeisterei Türkheim sieht keinen anderen Ausweg, um die Sicherheit zu garantieren. Eine Anwohnerin ist entsetzt.

Die Krankheit heißt „Eschentriebsterben“ und hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt. Zur Sicherheit für Anwohner, Fußgänger und Radfahrer mussten deshalb östlich und westlich der Wertach im Türkheimer Ortsgebiet kranke Eschen gefällt werden. Eschen wie auch Weiden sind typische Ufergehölze und deshalb entlang der Wertach häufig zu finden. Eine Anwohnerin meldete sich jetzt bei unserer Redaktion und war entsetzt: Es handle sich bei den gefällten Bäumen aus ihrer Sicht nicht nur um kranke Eschen. Und sie mache sich auch Sorgen um die Tiere, die bislang in den Bäumen ihren Lebensraum hatten. Sie habe schon beobachtet, dass einige Eichhörnchen seit der Fällaktion orientierungslos herum irren.

Dass die kranken Eschen gefällt werden müssen, hatte die Flussmeisterei Türkheim bereits angekündigt

Dass die kranken Bäume gefällt werden müssen, hatte die Flussmeisterei Türkheim auf Anfrage unserer Redaktion bereits Anfang Februar bestätigt. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde darüber informiert. Für die Durchführung war die Flussmeisterei Türkheim an der Uferstraße zuständig. Der stellvertretenden Leiter Oberflussmeister Martin Merk schilderte die Gefahren durch kranke Bäume. Der Erreger des Eschentriebsterbens sei ein Pilz. Über die Blätter des Baumes wandere der in den Boden und lasse das Wurzelwerk absterben. Die daraus entstehende mangelhafte Versorgung des Baumes sei zuerst in der Höhe zu sehen. Für große Äste weiter unten könne es aber auch ein plötzliches Versagen geben und sie brächen ab, unvorhersehbar. „Wir haben die Verkehrssicherungspflicht an unseren staatlichen Grundstücken und sind deshalb auch für die Bäume zuständig.“

Der Stamm eines kranken Baumes wird in passende Längen geschnitten und dann auf dem Boden gestapelt. Foto: Sabine Schaa-schilbach

Die Baumfällarbeiten hatte eine Firma aus Wiedergeltingen übernommen, mit Baggerführer Roland Herz in der Fahrkabine des imposanten Kettenbaggers. Das tonnenschwere Fahrzeug ist ein „Woodcracker“. Und tatsächlich: wenn die Baggerschaufel die Stämme der kranken Bäume abbiss, hörte sich das an wie ein harsches Beißen ins Knäckebrot…

Dünnere Äste und Zweige werden mit der Motorsäge abgeschnitten. Foto: Sabine Schaa-schilbach

Die Bäume wurden je nach ihrer Lage kurz oder etwas länger über dem Boden abgezwickt. Der Wurzelstock blieb also stehen. Das verlangte vom Baggerführer viel Geschick und Erfahrung, denn das abgezwickte Teil musste nach oben vorsichtig heraus bugsiert werden, um umliegende Bäume nicht zu beschädigen. Denn zwischen den Bäumen wächst der „junge Aufwuchs“, kleine dünne Eschenbäumchen, die sich dort selbst angesiedelt haben. „Der Eschenbestand verjüngt sich von selbst“, sagte Martin Merk, „wir müssen da nicht nachpflanzen, wie bei vielen anderen Baumsorten. Es ist genug Jungwuchs da.“ Und wenn die Bäume an der Uferböschung im Frühjahr austrieben, würde man die Lücken durch das Fällen gar nicht mehr bemerken.

Die kranken Bäume werden jetzt gefällt, weil die Vögel in dieser Zeit noch nicht mit dem Nestbau beginnen

Der „Woodcracker“ schnitt die Baumstämme in passende Größen für den Abtransport. Zwei Mitarbeiter der Flussmeisterstelle befreiten sie mit der Motorsäge von Ästen und Zweigen. Großenteils würde dieses Holz gehäckselt und als Hackschnitzel verkauft. Auffällig ist, dass man derzeit Ende Februar vielerorts entlang von Straßen Baumfällarbeiten sehen könne. „Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Bäume nur von Anfang Oktober bis Anfang März gefällt werden dürfen“, sagte Martin Merk. „Wir hier von der Flussmeisterei machen das vor allem im Januar und Februar. Da ist das Holz trocken und die Vögel haben noch nicht mit dem Nestbau angefangen.“

