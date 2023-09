Sie bestatten Haustiere: Was tun, wenn ein geliebtes Tier stirbt?

Plus Das Türkheimer Unternehmen Memories von Alexandra Liebetrau sorgt für eine würdevolle Bestattung der Vierbeiner. Hier gibt es wie beim Menschen verschiedene Formen.

"Das Tier ist froh, sein Leben mit Ihnen verbringen zu dürfen. Es dankt Ihnen durch bedingungslose Treue und Zuneigung. Mit einem würdevollen Abschied bedanken Sie sich bei Ihrem Tier für eine wundervolle Zeit!" Mit diesen Worten wirbt das vor einem Jahr in Türkheim gegründete Unternehmen Memories für Tierbestattungen. Und auch hier gibt es wie beim Menschen verschiedene Formen der Bestattung.

Firmeninhaberin ist Alexandra Liebetrau. Sie kam auf die Idee, als in Bad Wörishofen der Tierfriedhof schloss. Ein Bekannter brachte sie auf die Idee. Sie habe über ein Jahr überlegt und dann die entsprechenden Umbauarbeiten eingeleitet. Der Job sei nicht einfach, denn normalerweise sei ein Haustier ein Mitglied der Familie. Und entsprechend groß sei die Trauer. Hinzu komme, dass der Tod von Haustieren oft aufgrund von Erkrankungen eingeleitet werden müsse. Diese Entscheidung falle nicht leicht.