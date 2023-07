Türkheim

Was wäre der Markt Türkheim ohne seine Märkte?

Die Märkte in Türkheim sind beliebt - aber nur am Sonntag (unser Foto). An den Montagen herrscht oft gähnende Leere. "Ein Trauerspiel", beschrieb FW-Gemeinderat Marcus Jakwerth die Ist-Situation. Jetzt soll überlegt werden, wie der Frühjahrsmarkt im Mai und der Herbstkrämermarkt im Oktober wieder attraktiver werden könnten.

Plus Montags herrscht auf den Märkten oft gähnende Leere. Das hat den Marktgemeinderat zu einer drastischen Entscheidung veranlasst.

Von Alf Geiger

Für jede Türkheimerin und jeden Türkheimer gehört ein Besuch des Frühjahrs- und Herbstkrämermarktes einfach dazu: Durch Buden in der Maximilian-Philipp-Straße vor und hinter dem Tor schlendern, bummeln, die typischen Waren kaufen, die es eben nur auf einem Markt gibt – und natürlich eine der legendären „Markt-Würste“ verputzen. Während der Sonntag nach wie vor ein Publikumsmagnet ist und viele Türkheimer, aber auch viele Gäste aus der Nachbarschaft anlockt, herrscht am Montag manchmal gähnende Leere und die Lücken in der Budenstadt werden immer größer. „Ein Trauerspiel“, nannte das Gemeinderat Marcus Jakwerth ( Freie Wähler) und erinnerte sich noch an die guten, alten Zeiten, als der Türkheimer Markt nicht nur für ihn ein „Taschengeld-Killer“ war. Was kann also getan werden, um die Märkte wieder attraktiver zu machen. Im Türkheimer Gemeinderat gibt es dazu einige Ideen – aber erstmal auch eine drastische Entscheidung.

An Montagen ist der Markt nicht mehr attraktiv, sagt die Ordnungsamtschefin

Ordnungsamtsleiterin Daniela Groß arbeitet inzwischen seit gut fünf Jahren bei der Gemeinde Türkheim und ist damit auch für die Organisation der Märkte im Frühjahr und im Herbst zuständig. Jeden zweiten Sonntag und Montag im Mai und im Oktober sind die traditionellen Termine. Seit mehreren Jahren und verstärkt durch die Corona-Pandemie, werde es laut Groß aber „immer schwieriger, eine schöne Warenvielfalt auf den Märkten zu bekommen.“ Teilweise gebe es „große Probleme“, den Markt überhaupt mit Händlern zu bestücken. Groß: „An den Montagen ist der Markt oft voll Lücken und wirkt nicht mehr sehr attraktiv.“

