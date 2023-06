Nach Untreue-Fall: Anzeige gegen den Türkheimer Bürgermeister Kähler

Plus Staatsanwaltschaft prüft, ob wegen "Beihilfe zur Untreue durch Unterlassung" ermittelt wird. Das Landratsamt fordert eine Stellungnahme zu den Überstunden im Rathaus.

Ein Türkheimer hat bei der Staatsanwaltschaft Memmingen Anzeige wegen „Beihilfe zur Untreue“ gegen die Vorgesetzten des leitenden Mitarbeiters gestellt, gegen den das Amtsgericht Memmingen wie berichtet einen Strafbefehl wegen Untreue zum Nachteil der Gemeinde Türkheim in mehreren Fällen erlassen hat. Der Türkheimer nennt seinen Namen nicht, sondern bezeichnet sich als „Anonymus Bürger“ und begründet dies damit, dass er „bereits unter Sanktionen durch die beteiligten Personen leidet und darum anonym bleiben will“. Auch eine nahezu gleichlautende Dienstaufsichtsbeschwerde ging an die Kommunalaufsicht beim Landratsamt. Beide Schreiben liegen auch unserer Redaktion vor.

In der Anzeige vom 3. Juni erstattet dieser Türkheimer Anzeige wegen Beihilfe zur Untreue gegen die Vorgesetzten des „leitenden Angestellten“ der Marktgemeinde Türkheim, namentlich „Herrn Bürgermeister Kähler, Herrn Personalleiter Barth und den Leiter des Bauhofes der Marktgemeinde Türkheim“. Der Verfasser der Anzeige wirft den genannten Personen die „monatelange Verschleppung der Aufklärung des Schadens bzw. nicht Erlassen von Disziplinarmaßnahmen gegen den ,leitenden Angestellten‘ der Marktgemeinde zu Lasten der Marktgemeinde Türkheim und der Bürgern derselben“ vor. Dem Bauhofleiter wirft er "unentgeltliche Herausgabe von Baumaschinen“ vor. Bei der Schadenshöhe handle es sich „angeblich um ,mindestens‘ einen vier- bis fünfstelligen Betrag durch ungenehmigte Maschinenüberlassungen, private Bauleistungen des Bauhofes bzw. dessen Mitarbeiter beim Bau des Eigenheimes des leitenden Angestellten“, schreibt der Türkheimer „Anonymus Bürger“ in der Anzeige.