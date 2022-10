Türkheim

19:08 Uhr

Weihnachtsmarkt und Silvesterfeuerwerk in Türkheim: Entscheidung ist gefallen

Der Weihnachtsmarkt in Türkheim gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen im Ort. Zuletzt musste er entfallen. Wie es heuer weitergeht, steht nun fest.

Plus Was wird aus zwei beliebten Großveranstaltungen in Türkheim angesichts der Krisen? Diese Frage ist nun entschieden.

Von Regine Pätz

Zweimal in Folge hatte das Türkheimer Silvesterfeuerwerk bereits ausfallen müssen, beide Male den hohen Coronazahlen geschuldet. Dennoch hatte sich der Marktgemeinderat schon 2020 Gedanken dazu gemacht, ob so ein Großfeuerwerk angesichts des Klimawandels und der Umwelt- und Feinstaubbelastung überhaupt noch zeitgemäß ist. Auch hinter dem Weihnachtsmarkt stand mitten in der Energiekrise ein Fragezeichen. Nun ist klar, wie es weitergeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

