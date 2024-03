Welches Feuerwehrauto ist das Richtige für die Irsinger Wehr?

Die Freiwillige Feuerwehr Irsingen wünscht sich ein neues Feuerwehrauto. Der Gemeinderat Türkheim würde den Wunsch zwar gerne erfüllen – nur welches Fahrzeug passt wirklich?

Für Hohn und Spott brauchte die Feuerwehr Irsingen damals nicht zu sorgen, als sich herausgestellt hatte, dass das von der Gemeinde Türkheim gebraucht gekaufte Feuerwehrauto LF 8 zu groß war und gar nicht in das bestehende Irsinger Gerätehaus an der Ecke Hardtstraße/Bürgermeister-Lofner-Straße reinpasste. Sogar im Fasching wurden Gemeinde und Feuerwehr dafür gehörig auf die Schippe genommen. Im Mai 2022 war dann nur noch Freude angesagt, als das neue – und jetzt auch zum vorhandenen Feuerwehrauto passende – Irsinger Gerätehaus eingeweiht werden konnte. Rund 350.000 Euro hatte die Gemeinde Türkheim sich das kosten lassen, die Irsinger Retter packten selbst kräftig mit an, um die Kosten noch zu senken.

Irsingen hat ein modernes Feuerwehrhaus, aber keine modernen Feuerwehrautos

Jetzt hat die Irsinger Wehr also ein modernes Gerätehaus, aber keine modernen Feuerwehrautos mehr. Das erwähnte Löschfahrzeug LF 8 hat immerhin schon gut 35 Jahre auf dem Buckel, und auch am Mannschaftswagen hat der Zahn der Zeit genagt. All dies listete Erster Kommandant Josef Hampp bei der Gemeinderatssitzung im Namen der zahlreich anwesenden Irsinger Feuerwehrmänner auf und verwies dann nicht nur auf das in diesem Jahr bevorstehende 150-jährige Jubiläum der Irsinger Wehr. Viel wichtiger sei die steigende Zahl an Einsätzen der Irsinger Retter: Mussten die 27 Aktiven im gesamten Jahr 2023 knapp 200-mal ausrücken, so waren sie in diesem Jahr schon gut 80 Mal mit retten, bergen und löschen beschäftigt.

Bei der jüngsten Vereinssitzung war man sich dann im Kreise der Irsinger Feuerwehrkameraden daher absolut einig, dass der Kauf eines neuen Einsatzfahrzeugs dringend geboten, eigentlich längst überfällig, ist. Und aus guten Gründen hätten sich die Irsinger Retter letztlich darauf geeinigt, dass es dann am besten gleich ein Löschfahrzeug LF 10 sein sollte, um langfristig für die zu erwartenden Herausforderungen gewappnet zu sein. Doch schon bei der Dienstversammlung gab es dann einen herben Dämpfer: Kreisbrandrat Alexander Möbus und Kreisbrandmeister Hans-Peter Scholz sehen diese Notwendigkeit nach einem so großen – und damit auch teuren – LF 10 mit zehn Plätzen für Einsatzkräfte nicht, somit würde es dann auch keine Förderung durch den Landkreis geben. Nach deren fachlicher Überzeugung würde wohl auch ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) ausreichen.

Da sind die Irsinger Retter aber anderer Meinung: Schließlich kommen immer neue Aufgaben hinzu, die Gemeinde werde immer größer und mit dem Bau des neuen Autohauses im Gewerbegebiet Unterfeld wachsen die Risiken. Und, darauf sei besonders zu achten: Die Einsatz- und Ausrückpläne in der Region sollen offenbar neu geordnet werden. Da sei es nur richtig, der Irsinger Wehr ein LF10 zu kaufen, damit für die Zukunft alles abgesichert sei.

Das würden die Feuerwehrautos für die Irsinger Feuerwehr kosten

Kähler listete auf Nachfrage unserer Redaktion die Kosten auf: Ein LF10 kostet rund 540.000 Euro, mit Fahrgestell, Aufbau und Beladung. Ein MLF (Allrad über 7,5 Tonnen) liege bei ca. 420.000 Euro, mit Fahrgestell, Aufbau und Beladung. Ein MLF ohne Allrad und bis 7,5 Tonnen Gesamtgewicht koste mit allem rund 320.000 Euro. Ein MTW werde, je nach Marke, zwischen 60.000 und 80.000 Euro kosten, so Kähler. MLF und MTW werden gefördert, das MLF mit 70.070 Euro, der MTW mit 17.940 Euro.

Bürgermeister Christian Kähler und viele am Gemeinderatstisch mühten sich erkennbar, die richtige Formulierung zu finden, ohne die Irsinger Retter damit vor den Kopf zu stoßen: „Wir wollen der Freiwilligen Feuerwehr Irsingen neue Fahrzeuge beschaffen“, stellte Kähler daher auch klar. Nur – ob es denn wirklich gleich ein (teures) LF 10 sein müsse, wofür es dann angesichts des nicht dringenden Bedarfs noch nicht mal Zuschüsse vom Landkreis geben werde? Sei es dann nicht besser, ein kleineres – und rund 100.000 Euro billigeres – Mittleres Löschfahrzeug (MLF) zu kaufen und, quasi als Zugabe, dann gleich noch einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) obendrauf? Auch Markus Schöffel (SPD) als Feuerwehrreferent des Türkheimer Gemeinderats, plädierte für diese Lösung, denn „damit ist die Feuerwehr Irsingen recht gut ausgestattet“. Schließlich sei es auch in der Nachbarstadt Bad Wörishofen üblich, dass kleinere Ortsteilfeuerwehren mit einem MLF ausrücken.

Nun soll nochmal verhandelt und neue Angebote eingeholt werden, ehe der Gemeinderat das nötige Geld für die Irsinger Feuerwehr locker macht.

Einen Schritt weiter sind da die Retter in Türkheim: Für das neue Löschfahrzeug LF 20 der Freiwilligen Feuerwehr Türkheim hat die Gemeinde Türkheim rund 416.000 Euro netto für Fahrgestell und Aufbau ausgegeben, da kommen dann noch mindestens 100.000 Euro später für die Beladung dazu. Dies hatte Bürgermeister Christian Kähler gleich zu Sitzungsbeginn bekannt gegeben.