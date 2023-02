Wenn der Gaudiwurm kommt, tanzt in Türkheim der Bär

Beim Straßenfasching in Türkheim zogen die Narren noch einmal alle Register.

Karneval in Türkheim kann fast so schön sein wie in Rio. Diesen Eindruck hinterließ einmal mehr das Gaudiwürmchen, das sich am Faschingsdienstag wieder durch die Maximilian-Philipp-Straße schlängelte. Mit dem Schlachtruf „Türkheim Helau“ wurden die teilnehmenden Gruppen von etwa 2000 fantasievoll kostümierten Zaungästen lautstark bejubelt. Verkleiden, schunkeln und närrisch sein war angesagt.

Wehe, wenn der Wurm losgelassen, dann tanzt der Bär und der Wertachmarkt steht Kopf. Und auch Bürgermeister Christian Kähler, der als Top-Gun-Pilot unterwegs war, stürzte sich ins närrische Getümmel. Die Faschingsfreunde Türkheim Bahnhof buhlten als Minions um die Gunst des Publikums und die E-Jugend des SV-Salamander spielte sich gegenseitig die Bälle zu.

Fleißige Bienchen sammeln in Türkheim Bonbons ein

Nicht zu überhören der Ruf vom Prinzenwagen: „Dieser Zug hat keine Bremse!“ Und in der Tat herrschte ungebremster Frohsinn beim Straßenfasching in Türkheim. Dafür sorgten nicht zuletzt die Power-Dancers sowie die Maxi-Gruppe der Spielgruppe Türkheim. Die Kleinen waren mit ihren Eltern als Bienchen unterwegs und summten mächtig herum. Die kleinen Narren des Kindergartens St. Josef waren in allerlei Tierkostüme geschlüpft. Sie sammelten fleißig die Bonbons auf, die es vom Prinzenwagen regnete.

67 Bilder Der Türkheimer Gaudiwurm ist wieder da Foto: Franz Issing

Nach dem Umzug war das Feiern noch lange nicht zu Ende. Auf dem Schlossplatz ließen große und kleine Gardemädels bei Show- und Gardetänzen die Röcke fliegen. Und schließlich mussten die drei Türkheimer Prinzenpaare schweren Herzens die Schlüssel des Rathauses an den Bürgermeister zurückgeben. Freuen konnten sich die Power-Danvers. Sie gewannen bei der Maskenprämierung der Raiffeisenbank den ersten Preis.