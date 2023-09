Wenn der Lieblingsstaubsauger vor dem Wertstoffhof gerettet wird

Plus Vor gut einem Jahr wurde das Repair Café Türkheim von der Ortsgruppe des Bund Naturschutz ins Leben gerufen. Doch wie gefragt ist es in der Wegwerfgesellschaft?

„Wir wollen unseren alten Sachen noch eine Chance geben“, sagt ein junges Pärchen, das mit einer defekten Action-Kamera und einer zu flickenden Jeans in der Warteschlange im Jugendcafé Coroa steht. Heute ist Repair-Café-Nachmittag, Mitorganisator Reinhard Schneider läuft geschäftig zwischen Reparaturtischen und Kunden hin und her und teilt die Einsätze ein, die Damen versorgen die Wartenden mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.

„Es ist unser Beitrag zur Reduzierung des Elektroschrotts und damit zum Umweltschutz“, sagt Sabine Wieland und freut sich, gemeinsam mit Heike Plebuch für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste zu sorgen. „Heute haben wir Besucherrekord“, verrät Reinhard Schneider begeistert, über 30 Menschen der Region sind mit ihren defekten Kleingeräten gekommen, auch der Näharbeitsplatz von Monika Müller kann sich vor Aufträgen kaum retten.