Wenn die Katastrophe eintritt: So rüstet sich Türkheim für einen Blackout

Sachverständiger deckt beim Katastrophenschutz Schwachstellen auf. Was nun getan werden soll.

Für den Ernstfall gerüstet sein, das wollen alle Gemeinden. Doch welches Unheil kann drohen? Diese Frage muss jede Gemeinde für sich beantworten. Bürgermeister Christian Kähler legte nun dem Marktrat erste Untersuchungsergebnisse vor. Und daraus gelte es erste Lehren zu ziehen, so der Bürgermeister, der deshalb im nächsten Haushalt die Anschaffung von vier Notstromaggregaten einplanen will. Spätestens seit der Katastrophe im Ahrtal wissen die Kommunen, dass es auch in Deutschland zu unerwarteten Notfällen kommen kann. Christian Weidinger, Brandschutz-Sachverständiger und im Bereich Sicherheits-Consulting tätig, ist mit diesen Themen bestens vertraut, beschäftigte sich nun mit der gefährdeten Infrastruktur des Marktes.

Das rät der Sachverständige den Türkheimern im Katastrophenfall

Wichtig sei, dass die Gemeinde handlungsfähig bleibe, stellte er in seinem Vortrag vor dem Marktrat fest. Es gelte deshalb Anlaufstellen für die Bevölkerung zum Beispiel bei großflächigen Stromausfällen zu schaffen. Weidinger bezeichnete diese als Leuchttürme, wo sich die Menschen ohne Strom hinwenden können. Hier würden sich in Türkheim das Feuerwehrhaus und auch die Turnhalle der Mittelschule anbieten.

Fehlender Strom würde eine ganze Latte von Problemen mit sich bringen. In den Kühlregalen würden die Lebensmittelverderben und die Gesundheitsversorgung sei ebenfalls gefährdet. Zur Vorsorge gehörten dann Notstromaggregate, die bei der gefährdeten Infrastruktur einsatzbereit seien.

Hierzu gehörten auch Einrichtungen der Trinkwasserversorgung und das Abwasser. Der Experte, der in Türkheim bestens vernetzt ist, untersuchte den Ist-Zustand und stellte fest, dass die Situation beim Trinkwasser gut sei. Beim Thema Abwasser könnten schon kleinere Umbauten reichen. Für die Pumpstationen bräuchte man Notstromaggregate. Weidinger machte aber klar, dass es nicht nur eine öffentliche Vorsorge sondern auch eine private geben müsse. Denn die Vorgänge im Ahrtal hätten gezeigt, dass öffentliche Hilfe eine längere Vorlaufzeit brauche.

„Wir wollen nicht schwarz malen“, sagte der Bürgermeister, „aber wir sehen, was um uns herum vorgeht.“ Deshalb müsse man mit der Katastrophenvorsorge beginnen. Er schlug deshalb vor, im nächsten Haushalt 120.000 Euro für vier Notstromaggregate einzuplanen. Die Notfallmaßnahmen müssten kontinuierlich ausgebaut werden. So werde man in der Schulturnhalle Vorkehrungen für medizinische Notfallversorgung treffen. Dazu gehörten auch Notbetten. Kähler kündigte an, mit dem Einzelhandel und den Ärzten Gespräche für ein Konzept führen zu wollen. Über die Feiertage würden in Türkheim zwei Broschüren verteilt, in denen die Bevölkerung Tipps für den Notfall bekämen. Dritte Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider verwies darauf, dass es hierbei um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde handeln würde. Peter Ostler erinnerte daran, dass der Mensch diese Dinge verdränge, aber auch Corona sei lange Zeit nicht vorstellbar gewesen.