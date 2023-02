Türkheim

18:00 Uhr

Wenn sich Wohnraum und Wirtschaft in die Quere kommen

Im Obergeschoss des Gasthauses Kreuz in Irsingen will der Eigentümer Wohnraum schaffen.

Plus Der Türkheimer Bauausschuss lehnt den Einbau einer Wohnung in der Gaststätte Kreuz in Irsingen ab – zumindest vorerst. Jetzt kann der Bauherr nachbessern.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

Mit deutlicher Mehrheit hat der Bauausschuss des Gemeinderates Türkheim in seiner jüngsten Sitzung einen Bauantrag für den Umbau der Gaststätte Kreuz in Irsingen abgelehnt. Der Eigentümer wollte in dem Anwesen in der Dorfstraße 31 in Irsingen die Erneuerung des Dachs zum Anlass nehmen, das Dachgeschoß auszubauen und dort im Obergeschoß eine Wohneinheit für den Pächter der Gaststätte einzubauen. Jetzt hat der Eigentümer bis zur nächsten Sitzung Zeit, die Pläne entsprechend abzuändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

