Wer gewinnt die Oscars, Kai Erfurt?

In Los Angeles werden Sonntagnacht die Oscars verliehen. Kai Erfurt vom Filmhaus Huber in Türkheim verrät seine Favoriten.

Im vergangenen Jahr gab es einige Kino-Höhepunkte. Die Filme "Barbie" und "Oppenheimer" wurden zu einem regelrechten Hype. "Vor allem 'Barbie' hat viel für die Kinos getan und war sehr unterhaltsam", sagt Kai Erfurt, Inhaber vom Filmhaus Huber in Türkheim. Dennoch glaubt er, dass der Film keine großen Preise gewinnen werde. Welchen Filmen er stattdessen gute Chancen ausrechnet.

Bester internationaler Film: Die Kategorie ist natürlich aus deutscher Perspektive in diesem Jahr sehr spannend, weil Deutschland quasi zweimal vertreten ist. Wim Wenders tritt mit seinem Film "Perfect Days" allerdings für Japan an. Deutschland ist mit dem Film "Das Lehrerzimmer" von İlker Çatak vertreten. Ein grandioser Film! Dennoch glaube ich, dass "The Zone of Interest" aus Großbritannien diesen Preis gewinnen wird. Der Film ist unglaublich schwer, aber auch sehr künstlerisch und ich glaube, dass er in Zeiten des internationalen Rechtsrucks sehr aktuell ist.

Oscars 2024: Bei einigen Kategorien ist Kai Erfurt sich sicher

Beste Filmmusik: Das ist wirklich schwierig einzuschätzen. Ich denke, Robbie Robertson hat mit der Filmmusik für "Killer of the Flower Moon" gute Chancen, auch, weil er im vergangenen Jahr gestorben ist. "Killers of the Flower Moon" ist ein fantastischer Film und durch die Musik bleibt die Spannung, obwohl der Film über drei Stunden lang ist. Die Musik von "Poor Things" oder "Oppenheimer" war auch ziemlich gut, aber ich weiß nicht, ob sie oscartauglich ist.

Bestes adaptiertes Drehbuch: Hier geht es um die Drehbücher, die auf einer Buchvorlage beruhen. Und auch hier räume ich "The Zone of Interest" die besten Chancen ein, obwohl fünf wirklich große Titel nominiert sind. Das Spannende bei "The Zone of Interest" ist, dass sich das Drehbuch komplett von der Buchvorlage unterscheidet, das ist ziemlich innovativ. Wünschen würde ich diesen Preis aber auch "Barbie". Der Film ist wirklich etwas Besonderes. Wer hätte gedacht, dass Barbie mal als Feministin inszeniert wird?

Kai Erfurt: "Die Oscars sollten wieder ein bisschen diverser werden"

Bestes Originaldrehbuch: Hier sind viele Filme dabei, die gut im Kino gelaufen sind. Der Film "Past Lives" hat schon viele Preise gewonnen, "Anatomie eines Falls" hat auch viel Aufmerksamkeit bekommen und läuft schon sehr lange im Kino. Ich schätze, dass es einer von diesen beiden Filmen wird.

Beste Nebendarstellerin: Das ist wirklich schwierig. Vermutlich wird Emily Blunt für ihre Rolle in "Oppenheimer" diesen Preis bekommen. Sie ist eine sehr starke Figur, obwohl die Frauen in diesem Film eigentlich keine Rolle spielen. Mein persönlicher Wunsch wäre es allerdings, dass Jodie Foster für ihre Rolle im Film "Nyad" gewinnt. Es war schön, sie mal wieder im Kino zu sehen, sie ist eine absolute Ausnahmeschauspielerin.

Filmhäuser prämiert Kai Erfurt leitet das Kino in Türkheim seit 2021 und ist begeisterter Filmliebhaber. Foto: Harald Klofat

Bester Nebendarsteller: Hier sind alle Nominierten herausragend gut und ich würde es jedem wünschen. Ryan Gosling hat als Ken wirklich alles gegeben. Ich finde ihn als Schauspieler spannend, weil er sehr vielseitig ist und auch mal kleinere Filme macht. Und er würde bestimmte eine bissige Ansprache halten, sollte er den Preis gewinnen. Trotzdem glaube ich, dass Mark Ruffalo für seine Rolle in "Poor Things" den Preis gewinnen wird.

Viele tolle Darsteller machen Kai Erfurt die Entscheidung schwer

Beste Hauptdarstellerin: Auch hier sind alle toll. Meine persönlichen Favoritinnen sind Lily Gladstone, Sandra Hüller und Emma Stone. So sehr ich mir Sandra Hüller wünsche, würde ich es toll finden, wenn Lily Gladstone für ihre Rolle in "Killers of the Flower Moon" den Preis gewinnen würde. Sie hat eine tolle Performance geleistet und spielt einen Leonardo DiCaprio an die Wand. Außerdem wäre es der erste Oscar für eine amerikanische Ureinwohnerin. Insgesamt könnten die Oscars in diesem Jahr ein bisschen diverser sein, für meinen Geschmack.

Bester Hauptdarsteller: Hier fällt mir eine Einschätzung schwer. Verdient hätte es meiner Meinung nach Colman Domingo für seine Rolle im Film "Rustin" über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Allerdings denke ich, dass es eher Cilian Murphy für seine Rolle als Robert Oppenheimer wird. Er hat die Figur einfach sehr, sehr gut verkörpert und ist ein überragender Schauspieler.

"Oppenheimer" ist der klare Favorit bei den Oscars 2024

Beste Regie: Das ist quasi der zweite Hauptpreis. Ich glaube, Justine Triet hat mit ihrem Film "Anantomie eines Falls" gute Chancen. Es wäre etwas Besonderes, weil damit eine Frau den Preis gewinnen würde. Aber wünschen würde ich es Giorgos Lanthimos mit seinem Film "Poor Things". Es ist quasi Barbie in vogelwild, ein gewagtes Kino-Märchen. Der Film ist sehr aufwendig gemacht und sein Mut, so einen gewagten, erschreckenden und witzigen Film herauszubringen, sollte belohnt werden. Ein Kritiker schrieb über den Film: "Besser kann Kino nicht sein."

Bester Film: Es wird "Oppenheimer". Punkt. Ich würde es anderen Filmen mehr gönnen, aber dieser ist einfach am häufigsten nominiert und war unglaublich erfolgreich. Und Filme von Christopher Nolan sind natürlich immer ein absolutes Kino-Ereignis.