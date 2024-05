Wer kümmert sich um den Türkheimer Bahnhof?

Der Gemeinderat Türkheim soll sich dafür einsetzen, dass Wasserprobleme, Schmutz und Schmierereien am Türkheimer Bahnhof beseitigt werden.

Was kann der Gemeinderat Türkheim tun, um den Zustand des Türkheimer Bahnhof zu verbessern? Stauwasser, Schmutz und Schmierereien ärgern viele Bahnkunden – auf Abhilfe hoffen Reisende seit Jahren vergeblich. Wenn die Sonne scheint, dann ist der Bahnhof in Türkheim seit dem aufwendigen und 6,4 Millionen teuren Umbau im Herbst 2018 wohl einer der modernsten Bahnhöfe der Region. Die Gemeinde Türkheim kümmert sich um ihren Zuständigkeitsbereich und saniert das Areal rund um den Bahnhof mit hohem finanziellem Aufwand. Doch was macht die Bahn? Nach jedem Regenguss stehen die Unterführungen knöcheltief unter Wasser und die Bahnreisenden bräuchten eigentlich Gummistiefel, um trockenen Fußes zu den Bahnsteigen zu kommen. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Geändert hat sich nichts.

Schmutz, Staunässe, dreckige Scheiben und Schmierereien – der Zustand des Türkheimer Bahnhofs ärgert viele Bahnpendler. Foto: Dominic Hildebrandt

Immer wenn unsere Redaktion auf die Wasserprobleme hinweist, wird vonseiten der Bahn eine Prüfung und Beseitigung der Missstände versprochen – und das seit Jahren. Gelöst wurde seither jedoch nichts, denn sobald es regnet, bilden sich große Pfützen, die vielen Bahnreisenden auf die Nerven gehen. Auch der Pflegezustand des erst wenige Jahre alten Areals lässt aus Sicht von Bahnkunden doch arg zu wünschen übrig: Schmierereien und Schmutz werden – wenn überhaupt – nur sehr selten beseitigt.

Auch regelmäßige Nachfragen bei der Bahn zum Türkheimer Bahnhof bringen keine Lösung

MZ-Leser Dominic Hildebrandt ist einer von vielen Bahnpendlern, der sich immer wieder über die Zustände am Bahnhof seiner Heimatgemeinde ärgert und diesem Ärger nicht nur gegenüber unserer Redaktion, sondern auch gegenüber den eigentlich zuständigen Stellen bei der Bahn Luft gemacht hat. Geändert hat sich dadurch: nichts. Jetzt nimmt Hildebrandt den Türkheimer Gemeinderat in die Pflicht und hofft, dass von dort Druck auf die zuständigen Stellen bei der Bahn gemacht werden könne.

Denn vor wenigen Wochen hat unsere Zeitung wieder einmal über das „Wasserproblem“ am Türkheimer Bahnhof berichtet – und wieder einmal habe sich nichts an der Situation geändert, so Hildebrandt: „Das Problem ist nicht neu, denn die Unterführung zwischen Gleis 1 und Gleis 3 ist seit Herbst 2022 (!) sehr regelmäßig überflutet, oft über mehrere Tage oder sogar länger hinweg“, weiß Hildebrandt.

Wenn es regnet, bilden sich in der Unterführung zu den Gleisen am Türkheimer Bahnhof oft knöcheltiefe Pfützen. Dieses Problem ist seit Jahren bekannt, doch geändert hat sich trotz regelmäßiger Beschwerden nichts. Foto: Dominic Hildebrandt

Er habe dies auch schon der Bahn gemeldet, mehrmals das Mobilitätsteam der Gemeinde Türkheim und weitere Stellen kontaktiert. Aber: „Keine davon konnte mir konkret nennen, wo es nun wirklich seit so langer Zeit hakt.“ Als er vor einigen Tagen am Türkheimer Bahnhof ankam, stand „das Wasser dort natürlich auch mal wieder“ – der Pegelstand habe zwar schon abgenommen, aber wo Wasser länger steht, bildeten sich unangenehme Gerüche, betont Hildebrandt in seinem Schreiben an die Fraktionen im Türkheimer Gemeinderat.

„Ich habe die Deutsche Bahn schon vor Tagen über das Problem informiert, es wird sich aber weder kurzfristig darum gekümmert, noch eine längerfristige Lösung herbeigeführt“, ärgert sich der MZ-Leser. Das Problem trete seit 2022 sehr regelmäßig auf, doch das sei noch nicht alles: „Der Bahnhof ist verdreckt“, stellt Hildebrandt fest. Die Scheiben stark verschmutzt, Exkremente an Wänden, der Splitt vom Winter liege noch immer herum und die Unterführung sei „mit teils expliziten Schmierereien übersät“. Entsprechende Fotos fügte Hildebrandt seinem Schreiben an die Gemeinderäte bei.

Er hofft auf die Unterstützung der Kommunalpolitik, weiß aber auch: „Nun werden sie sicher sagen, dass das Ganze Zuständigkeit der Deutschen Bahn ist. Ich bin der Meinung, dass diese die Infrastruktur trotz unzähliger Aufforderungen völlig vernachlässigt und den offensichtlichen Pfusch in der Wasserhaltung seit 2022 nicht in den Griff bekommen will.“ Schließlich seien ja „in die Sanierung in erheblichem Maße auch öffentliche Mittel geflossen, und die Situation ist für die Nutzerinnen und Nutzer des Bahnhofs sehr unangenehm!“

Kann der Türkheimer Gemeinderat etwas tun, um die Situation am Türkheimer Bahnhof zu verbessern?

Hildebrandt fordert die Fraktionssprecherinnen und Fraktionssprecher im Türkheimer Gemeinderat daher mit Nachdruck dazu auf, die Bahn „nicht nur aus verwaltungstechnischer Sicht zum Handeln aufzufordern, sondern auch aus der Kommunalpolitik heraus nochmals ein deutliches Signal zu senden, dass die Gemeinde Türkheim ein starkes Interesse daran hat, dass die Bahnhofsanlage in einem ordentlichen Zustand und benutzbar ist“.

Anfang April hatte unsere Zeitung – wieder einmal – bei der Bahn nachgehakt und bei der Pressestelle der Bahn angefragt. Die Antwort brauchte eine gute Woche: „Die DB arbeitet gemeinsam mit einem neuen Dienstleister mit Hochdruck an der Behebung. Um die Entwässerung dauerhaft zu verbessern, lassen wir nochmals eine fachgerechte Reinigung der Rinnen, Freispülung der Rohre und eine Kamerabefahrung durchführen. In der Zwischenzeit entschuldigt sich die DB bei allen Reisenden für die Unannehmlichkeiten und bittet um Verständnis“, ließ eine Pressesprecherin der Bahn wissen.

Im vergangenen Herbst war auf eine entsprechende Anfrage sogar eine Firma angerückt, um das Wasser zu entfernen und auch die Abflüsse und Ablaufrinnen zu reinigen. „Der Anlagenverantwortliche dieses Bauwerks war zudem mit unserem Anlagenmanager vor Ort und hat sich die Situation angesehen“, so eine Bahnsprecherin. Es habe eine Prüfung stattgefunden, ob ein Baumangel vorliege. „Wir bedauern die Einschränkungen für die Reisenden und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, hieß es in dem Schreiben. Bei akuten Einschränkungen oder Problemen an Bahnanlagen werden die Reisenden gebeten, die 3-S-Zentrale zu kontaktieren. Diese ist rund um die Uhr erreichbar unter 089/1308-1055.

Jetzt hat unsere Redaktion – wieder einmal – bei der Bahn angefragt. Auf eine Antwort warten wir – wieder einmal – bislang vergebens.