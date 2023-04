Türkheim

06:06 Uhr

Wertachstau: So ist die Lage vor dem Erörterungstermin

Plus 170 Einwendungen gegen den geplanten Probestau der Wertach bei Türkheim liegen beim Landratsamt vor. Der mit Spannung erwartete Erörterungstermin rückt näher.

Von Alf Geiger

Im Juli 2022 hatte die Kraftwerk Türkheim GmbH von Alois Ruf ( Pfaffenhausen) die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für einen Probeaufstau der Wertach auf 590,60 Meter über NN beantragt und hierfür ein Probestaukonzept beim Landratsamt vorgelegt. Mit der Erlaubnis könnte die Wertach am Kraftwerk schrittweise um insgesamt 60 Zentimeter erhöht werden. Zuvor muss allerdings das aktuelle wasserrechtliches Verfahren durchgeführt werden. Da ein öffentliches Interesse bestehe, führt die Wasserrechtsbehörde am Landratsamt ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit durch. Der Ablauf ist im Bayerischen Verwaltungs- und Verfahrensgesetz geregelt: Der beantragte Probeaufstau musste samt Unterlagen für einen Monat öffentlich bei der jeweiligen Gemeinde ausgelegt und zusätzlich auf der Homepage der Wasserrechtsbehörde, also des Landratsamts, veröffentlicht werden. Das Vorhaben schlug in Türkheim schon zum wiederholten Mal hohe Wellen.

Der geplante Probestau der Wertach vor dem Türkheimer Kraftwerk schlug erneut hohe Wellen

Schon im Jahr 2012 wollte die Kraftwerk Türkheim GmbH die Wertach vor ihrem Wehr anstauen, um so mehr Strom produzieren zu können. Mit einem „Probestau“ sollte ermittelt werden, ob dadurch Risiken für Haus- und Grundstücksbesitzer drohen könnten. Weil damals aber keine belastbaren Messdaten vorlagen, wurde das Projekt „Probestau“ auf Eis gelegt. Schon damals wurden nach einer Info-Veranstaltung mehr als 100 Einwendungen gezählt.

