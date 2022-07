Wettessen in Türkheim: Wie viele Currywürste sind zu viele?

Plus Christian Schreiber lud in Türkheim zum Currywurst-Wettessen. Für die hungrigen Teilnehmer und den Veranstalter stand der Spaß im Vordergrund. Doch es gab auch kritische Stimmen.

Es kann nur einen geben: Wer schafft es, so viele Currywürste wie möglich in sich reinzustopfen – ohne, dass ihm davon schlecht wird? Das fanden die zwölf Teilnehmer beim Currywurst-Wettessen des Pen-Resort heraus.