Türkheim

12:00 Uhr

Widerstand gegen den Probestau der Wertach in Türkheim

Schon vor mehr als zehn Jahren sorgte der geplante Probestau des Betreibers des Wasserkraftwerkes an der Wertach in Türkheim für Unruhe. Jetzt liegt erneut ein entsprechender Antrag für einen Probestau vor – an den Bedenken hat sich nichts geändert.

Plus Der von der Kraftwerk Türkheim GmbH gewünschte Probestau der Wertach stößt im Gemeinderat auf wenig Gegenliebe. Bürgermeister Kähler hat einen Vorschlag.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

Es ist zehn Jahre her, da sorgte dieser Plan schon für erheblichen Aufruhr in Türkheim: Die Kraftwerk Türkheim GmbH wollte die Wertach vor ihrem Wehr anstauen, um so mehr Strom produzieren zu können. Mit einem „Probestau“ sollte ermittelt werden, ob dadurch Risiken für Haus- und Grundstücksbesitzer drohen könnten. Weil damals aber keine belastbaren Messdaten vorlagen, wurde das Projekt „Probestau“ auf Eis gelegt. Schon damals wurden nach einer Info-Veranstaltung mehr als 100 Einwendungen gezählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen