Wie die Römer Türkheim geprägt haben

Insgesamt vier Veranstaltungen sind den Türkheimer Wissenstagen 2024, die vom örtlichen Förderkreis organisiert werden, gewidmet. In diesem Jahr dreht sich alles rund um die Römer, die im Jahre 15 vor Christus die gesamte Gegend eroberten und fast fünf Jahrhunderte den heutigen Ort prägten.

Am Mittwoch, 18. September, um 18 Uhr, führt der ehemalige Kreisheimatpfleger für Archäologie, Peter Hartmann, im Südschwäbischen Archäologiemuseum in Mindelheim, Hermelestraße 4, durch die Sammlung der Römer. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung bis spätestens Sonntag, 15. September, unter Telefon 0 82 45 /96 07 20 oder per Mail an info@foederkreis-tkh.de erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Eine Wanderung durch die Türkheimer Geschichte mit Silverius Bihler

Im Rahmen des Unterallgäuer Wanderherbstes lädt der Förderkreis Türkheim am Freitag, 4. Oktober, um 14 Uhr zu einer kostenlosen, drei Kilometer langen Wanderung auf den Spuren der Römer durch den Sieben-Schwaben-Markt ein. Der Archivar und ehemalige Bürgermeister, Silverius Bohler, entführt die Teilnehmenden zu einer zweistündigen Reise in die Vergangenheit. Treffpunkt ist am „Stadlerkreuz“, Römerstraße 1. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und junggebliebene Erwachsene zeigt das Filmhaus Huber in Türkheim am Sonntag, 13. Oktober, um 14 Uhr die Realverfilmung „Asterix und Obelix im Reich der Mitte“, basierend auf den Comic-Figuren von René Goscinny und Albert Uderzo. Die beiden Titelhelden müssen eine lange Reise auf sich nehmen, um die Kaiserin von China und ihr Land zu retten. Nach einem Staatsstreich verschlägt es Prinzessin Fu Yi in das gallische Dorf von Asterix und Obelix. Der Eintritt für den 112-minütigen Film kostet fünf Euro.

Friedrike Haber, stellvertretende Gesamtleiterin der Mindelheimer Museen, führt am Sonntag, 20. Oktober, um 15 Uhr Familien durch die Abteilung der Römer im südschwäbischen Archäologiemuseum und weiß vor allem auch für junge Interessierte viel zu erzählen. Im Anschluss an die einstündige Führung besteht die Möglichkeit, ein römisches Öllämpchen zu töpfern. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 17. Oktober, unter Telefon 0 82 45 /96 07 20 oder per Mail an info@foederkreis-tkh.de erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

