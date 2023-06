Türkheim

vor 17 Min.

Wie eine Türkheimerin zum Filmstar wurde

Zweimal Tamara Roming, im Türkheimer Schlossgarten und als „Dark Girl“ auf ihrem Filmplakat. Der Film wird am Sonntag im Türkheimer Kino vorgestellt.

Plus Musicaldarstellerin und Schauspielerin Tamara Roming stellt ihren ersten großen Film im Türkheimer Filmhaus Huber vor. Sie ist „The Dark Girl“ in einem mysteriösen Kriminalfall.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Tamara Roming, 27, kommt gerne zu Besuch nach Türkheim und ins Wertachtal, denn sie wuchs hier auf: Kindheit und Jugend hat sie in Rammingen verbracht. Dort und in Türkheim ist sie zur Schule gegangen. Ihre Mutter führte ein Kosmetikgeschäft nahe der Türkheimer Pfarrkirche. Vor mehreren Jahren ist die Familie dann ins Oberbayerische nach Mundraching am Lech gezogen.

Tamara Roming hat sich mit sehr viel Fleiß und Durchhaltevermögen, vor allem aber mit dem unerschütterlichen Glauben an sich selbst von ihrem künstlerischen Weg nicht abbringen lassen. Und hat so schon in jungen Jahren eine erstaunliche berufliche Karriere hingelegt. Die liest sich fast wie ein Märchen, eines, von dem viele träumen, das aber nur für wenige auch Wirklichkeit wird.

