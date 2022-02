Wie einem Türkheimer der Umstieg zur Bio-Landwirtschaft gelang

Plus Wie es Werner Baur aus Türkheim geschafft hat, seinen Betrieb auf neue Herausforderungen einzustellen.

Darüber nachgedacht hatte Landwirt Werner Bauer aus Türkheim schon länger und auch mit seinen Kollegen darüber gesprochen, aber wirklich durchringen zum Umstieg konnte er sich nicht, bis zu jenem Tag im Sommer 2017, als er sich gezwungen sah, den Weizen zum dritten Mal in diesem Jahr mit Fungiziden zu spritzen. Ihm war klar, der Umstieg zum Ökolandbau würde ein harter Schnitt sein – es würde keine Übergangsphase, kein halbherziges Probieren geben – und das hatte ihn lange zögern lassen.